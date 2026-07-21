FBI ने भारतीय हरमनवीर सिंह के खिलाफ जारी किया वॉन्टेड नोटिस, ड्रग तस्करी से जुड़ा है मामला

यह कार्रवाई ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत की गई, जिसे अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मिलकर चलाया। इस अभियान का मकसद लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर धांडा से जुड़े संगठित अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई करना था। इस संयुक्त अभियान में कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 11 आरोपी केवल कैलिफोर्निया से पकड़े गए। वहीं अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने इस पूरे मामले में कुल 37 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ आगे भी ऐसी संयुक्त कार्रवाई जारी रहेगी।