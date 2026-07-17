अमेरिका में भारतीय गैंगस्टर नीतीश कौशल गिरफ़्तार, FBI ने वॉन्टेड लिस्ट में किया था शामिल

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार जग्गू भगवनपुरिया के नेतृत्व में पंजाब में शुरू हुआ यह गिरोह अब दुनिया के कई देशों में सक्रिय बताया जाता है। जग्गू भगवनपुरिया फिलहाल भारत में जेल में बंद है और कभी लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी रहा था, लेकिन बाद में दोनों प्रतिद्वंद्वी बन गए। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क के एक हजार से अधिक सदस्य और सहयोगी हैं, जिनमें सौ से अधिक अमेरिका में मौजूद हैं। जांच एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया है कि गिरोह भारत में कुछ भ्रष्ट कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मदद से जबरन वसूली करता था। इसी मामले में पंजाब पुलिस के अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह पर लॉस एंजिलिस के एक परिवार से लगभग चार लाख डॉलर की उगाही की साजिश में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है।