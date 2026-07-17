‘चीन ने 22 करोड़ अमेरिकियों का वोटर डेटा चुराया’- ट्रंप ने राष्ट्र संबोधन के दौरान बीजिंग पर लगाए आरोप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने बहुप्रतीक्षित संबोधन में चुनाव सुरक्षा को लेकर चीन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में सार्वजनिक किए गए खुफिया दस्तावेज बताते हैं कि 2020 के चुनावी दौर से शुरू हुए अभियान के तहत चीन ने अमेरिकी चुनावी डेटा में अब तक की सबसे बड़ी सेंध लगाई। ट्रंप के अनुसार, इस कथित साइबर अभियान में करीब 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का संवेदनशील डेटा अवैध रूप से हासिल किया गया। हालांकि, इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यह कह चुकी हैं कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में चीन द्वारा किसी तरह का बदलाव किए जाने के सबूत नहीं मिले थे।