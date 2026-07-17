Iran-US-War: ईरानी हमलों के बीच कतर में बढ़ा सुरक्षा का खतरा, सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की

ईरान की सेना ने दावा किया कि उसने बहरीन के साखिर सैन्य अड्डे पर मौजूद अमेरिकी हेलीकॉप्टर और टोही विमानों को निशाना बनाया है। इसके बाद बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। कुवैत ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में कार्रवाई करने की बात कही है। दूसरी ओर ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रैट अब युद्ध से पहले जैसी स्थिति में कभी नहीं लौटेगा। वहीं अमेरिकी नौसेना ने स्पष्ट किया कि उसकी कार्रवाई मुख्य रूप से ईरानी बंदरगाहों की समुद्री आवाजाही पर केंद्रित है और व्यावसायिक जहाजों को एस्कॉर्ट नहीं दिया जा रहा। इस बीच कोलंबिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने यरुशलम में दूतावास खोलने और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल के खिलाफ चल रहे मामले से अपने देश की भागीदारी वापस लेने की घोषणा कर क्षेत्रीय कूटनीतिक चर्चा को भी नया मोड़ दे दिया।