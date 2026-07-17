बलूचिस्तान में फिर मचा कोहराम, BLA का दावा- 45 PAK सैनिकों को मौत के घाट उतारा

बीते कुछ महीनों में बूलचिस्तान में BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सरकार व सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। बीएलए ने बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद सरकारी व सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। इससे इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। पाकिस्तान के तीन इलाके KPK, पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और बलूचिस्तान में संघर्ष व्यापक रूप लेता नजर आ रहा है।