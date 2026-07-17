बलूचिस्तान में फिर मचा कोहराम, BLA का दावा- 45 PAK सैनिकों को मौत के घाट उतारा

बलूचिस्तान में BLA का हमला। (फोटो- IANS)
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर बलूच लिब्रेशन आर्मी के लड़ाकों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। BLA ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने मस्तुंग जिले के खडकोचा इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला करके 45 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इस हमले में पाकिस्तान के कई सैनिक घायल भी हुए हैं।
BLA प्रवक्ता जीयंद बलोच ने कहा कि इस हमले को संगठन के फतह स्क्वाड ने अंजाम दिया है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना की बस को निशाना बनाया गया। जीयंद ने कहा कि हमले के बाद दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी दुनिया के सामने रखेंगे।
बीते कुछ महीनों में बूलचिस्तान में BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सरकार व सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। बीएलए ने बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद सरकारी व सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। इससे इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। पाकिस्तान के तीन इलाके KPK, पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और बलूचिस्तान में संघर्ष व्यापक रूप लेता नजर आ रहा है।
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