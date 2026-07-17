Iran- US- War: ईरानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा अमेरिका, तीसरे हमले से चाबहार समुद्री नियंत्रण टॉवर किया नष्ट

Iran-US-War: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच चल रही कार्रवाई का असर अब सिविलियन इलाकों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दिखाई देने लगा है। दक्षिणी ईरान में अमेरिका ने लगातार छठी रात बड़े हमले किए, जिनमें बिजली सुविधाओं, ट्रेन स्टेशन और अन्य सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की खबरे सामने आई है। इस दौरान अमेरिका ने चाबहार के समुद्री रास्तों की निगरानी करने वाले कंट्रोल टॉवर पर भी एक सप्ताह के भीतर तीसरी बार हमला किया और आखिरकार इस टॉवर को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने कई अन्य सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया है। इन घटनाओं के चलते क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है।