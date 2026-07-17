US Election Cyber Attack: क्या आपका वोट वाकई आपका है? ट्रम्प के खुलासे से उठा पर्दा-विदेशी हैकर्स के एक कोड की दूरी पर है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र

अपनी बात को पुख्ता करने के लिए ट्रम्प ने सीआईए (CIA) की एक गोपनीय रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला की मादुरो सरकार ने साल 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में डिजिटल हेरफेर की एक सोची-समझी साजिश रची थी। सीआईए को इस साजिश के पुख्ता इनपुट मिले थे कि कैसे वहां चुनावों को डिजिटली प्रभावित किया गया। ट्रम्प प्रशासन द्वारा जारी किए गए ये खुफिया दस्तावेज जनवरी 2020 से लेकर जून 2026 तक की अवधि के हैं, जो साइबर सुरक्षा की पोल खोलते हैं।