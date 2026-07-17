चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी हस्तक्षेप के आरोप नकारे, कहा- अमेरिकी वोटर ही तय करते हैं नतीजे

China Denies Election Interference: अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आरोपों को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के दूतावास के प्रवक्ता लियू चांग ने कहा कि बीजिंग अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी चुनावों के नतीजे केवल अमेरिका के मतदाता ही तय करते हैं और इसमें किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।