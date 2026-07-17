US Strikes on Iran: अमेरिकी हमलों में 3 की मौत, ईरान ने लगाया नागरिक ढांचे को निशाना बनाने का आरोप

अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के कुछ घंटों पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा, 'ईरान लगातार अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और यह जताता रहा है कि वह हमारे साथ समझौता करना चाहता है, क्योंकि हमारी अमेरिकी सेना की कार्रवाई के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।'