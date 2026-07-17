कांगो के घने जंगलों में बंदर की नई प्रजाति की खोज, काला शरीर और नारंगी होंठ

कांगो में हुई यह खोज न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बड़ी है, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी अहम है। इस बंदर के होंठ नारंगी रंग के हैं। वहीँ इसका शरीर काला है। ये बंदर सीमित इलाके में रहना पसंद करते है और इंसानों के संपर्क में बहुत कम आते हैं। इसी वजह से अब तक इस प्रजाति की पहचान नहीं हो सकी थी। बीते 15 वर्षों में इस क्षेत्र में खोजी गई यह सिर्फ दूसरी नई बंदर प्रजाति है और पिछले 75 वर्षों में अफ्रीका में ढूंढी गई बंदरों की सिर्फ पांचवीं प्रजाति है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज अफ्रीकी प्राइमेट्स (बंदरों की प्रजातियों) के विकासक्रम को समझने में अहम साबित हो सकती है।