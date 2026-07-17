इज़रायल पर बरसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, कहा – ‘कुछ नेता युद्ध लंबा खींचना चाहते हैं’

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को नाकाम करने के लिए एक विदेशी अभियान चलाया जा रहा है। उनका मानना है कि ईरान युद्ध के बारे में अमेरिकी लोगों की राय को प्रभावित करने के लिए एक डिजिटल अभियान को फैलाया जा रहा है और इसे बढ़े ही ञुप्त रूप से चलाया जा रहा है। वेंस का यह भी मानना है कि इस अभियान में भारी फंडिंग हुई है जिससे ईरान के खिलाफ युद्ध को अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सके और इस विषय में अमेरिकी जनता की नकारात्मक राय को पूरी तरह से बदला जा सके।