अमेरिका बदलेगा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए वीज़ा नियम

अमेरिका (United States of America) का गृह सुरक्षा विभाग विदेशी छात्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और विदेशी पत्रकारों के लिए वीज़ा नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए अंतिम नियम के तहत एफ (छात्र), जे (एक्सचेंज विज़िटर) और आई (मीडिया) वीज़ा को अब कार्यक्रम या रोजगार की अवधि के बजाय निश्चित समय सीमा के लिए जारी किया जाएगा। प्रस्तावित नियम कांग्रेस की समीक्षा के बाद संघीय रजिस्टर में प्रकाशन से 60 दिन बाद, यानी सितंबर से लागू हो सकता है।