अब्बास अराघची का बड़ा आरोप – ‘ईरान पर हमलों के ज़रिए वॉर क्राइम कर रहा है अमेरिका’

ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने अमेरिका पर वॉर क्राइम करने का आरोप लगाया है। टेलीग्राम पर एक बयान में अराघची का कहना है कि ईरान के ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले की धमकियाँ अमेरिका की सरकार के भयानक अपराध करने के आपराधिक इरादे को दिखाती है।



आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने धमकी दी है कि अगर अगले हफ्ते तक ईरान डील के लिए अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाएगी और तब तक हमले करेगी, जब तक ईरान बातचीत करने के लिए मान नहीं जाता।