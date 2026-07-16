Iran War: युद्ध में नया मोड़, अब ईरान के खिलाफ हुआ पाकिस्तान, सऊदी पर हमले के बाद दे डाली खुली चेतावनी

सऊदी के साथ रक्षा समझौते को देखकर कई देशों ने इसे अमेरिका पर निर्भरता कम करने का संकेत माना था। लेकिन पाकिस्तान मध्य पूर्व से तेल-गैस पर बहुत निर्भर है। हाल के तनाव से हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हुआ तो पाकिस्तान में ईंधन की कमी का खतरा पैदा हो गया था।