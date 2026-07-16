अब बातचीत नहीं होगी- हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को दी खुली चुनौती

US-Iran War Update: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। तेहरान का कहना है कि अब उसकी पहली प्राथमिकता अपनी सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। दूसरी ओर अमेरिका लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। जवाब में ईरान भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रहा है।