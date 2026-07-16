न्यूजीलैंड में 6.3 तीव्रता का भूकंप, तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट

सुनामी की चेतावनी जारी करते हुए इमरजेंसी एजेंसी ने तटीय इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। प्रशासन ने समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे तुरंत सबसे ऊंचे स्थान पर चले जाएं या सुनामी निकासी क्षेत्रों से बाहर निकलकर जितना हो सके जमीन के अंदरूनी हिस्सों की ओर जाएं। भले ही कुछ इलाकों में झटके महसूस न हुए हों, फिर भी तुरंत वहां से निकलना जरूरी है, क्योंकि सुनामी का बड़ा खतरा है।