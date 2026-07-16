पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का ऑफर रूस ने कर दिया रिजेक्ट, व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस की ओर से जारी हुआ बड़ा बयान

2025 में इस्तांबुल में शांति वार्ता के तीन छोटे दौर हुए थे, जिसके बाद इस साल की शुरुआत में अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में दो दौर और जिनेवा में एक दौर की बातचीत हुई। लेकिन ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का ध्यान बंटने के कारण यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर बातचीत फरवरी में रुक गई।