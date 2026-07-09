Ukraine Russia war latest: यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला; फ्रंटलाइन से 500 किमी दूर दो तेल डिपो को बनाया निशाना, जेलेंस्की का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा कि जिन जहाजों को निशाना बनाया गया, उनका उपयोग रूसी सेना की रसद व्यवस्था बनाए रखने में किया जाता था। बयान के अनुसार, इनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए भी किया जा रहा था। यूक्रेनी सेना का कहना है कि ऊर्जा संसाधनों का निर्यात रूस के लिए युद्ध वित्तपोषण का एक अहम स्रोत बना हुआ है और इसी वजह से इन जहाजों को निशाना बनाया गया।