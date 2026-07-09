होर्मुज से लौटा 20 लाख बैरल कच्चे तेल से भरा भारतीय जहाज, बढ़ सकता है ईंधन संकट

Iran War - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान से सीजफायर खत्म करने का ऐलान कर दिया है। NATO समिट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वह ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। इसी के साथ अमेरिका ने ईरान के अनेक ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने भी जवाब में बहरीन और कुवैत के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया। सीजफायर खत्म होने के साथ ही दुनियाभर में ईंधन को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। देश में भी तेल संकट गहरा सकता है। ताजा हमलों के बाद होर्मुज से कच्चे तेल से भरा एक जहाज वापस लौटा है। CNN ने बताया कि जहाज में भारतीय झंडा लगा था।