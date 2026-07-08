टी-20: वैभव सूर्यवंशी ने फिर छक्के से खोला खाता, जानें तिलक वर्मा पर क्यों गुस्साए फैंस

Tilak Verma -ट्रेंट ब्रिज में टीम इंडिया, महज 76 रनों पर ढेर हो गई। इसी के साथ भारतीय टीम इंग्लैंड से 125 रन से हार गई। रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी हार है। इससे पहले भारतीय टीम को 2019 में सबसे बड़ी हार मिली थी जब न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में उसे 80 रनों से हराया था। टी-20 में 76 रन, टीम इंडिया का दूसरा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले लोएस्ट स्कोर 74 रन था। अपने दूसरे सबसे कम स्कोर पर ऑलआउट होने की कई वजहें रहीं। टीम का टाप आर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा। वैभव सूर्यवंशी ने छक्का से खाता खोलकर अपनी काबिलियत तो दिखाई पर इसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। इसी के साथ इंडिया अपना लगातार 5 वां मैच गंवा बैठी। तिलक वर्मा के अजीब तरीके से आउट होने पर प्रशंसकों ने गुस्सा जताया।