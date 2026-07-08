ind vs eng: बल्लेबाजी हुई पूरी तरह बेदम, 76 रन पर सिमटी टीम इंडिया का T-20 में पहला सबसे छोटा स्कोर क्या था?

ट्रेंट ब्रिज में मिली यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं, बल्कि भारतीय टीम के लिए कई चेतावनी संकेत भी लेकर आई है। बल्लेबाजी से लेकर टीम के समग्र प्रदर्शन तक कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जिन पर जल्द सुधार करना जरूरी होगा। वहीं, इंग्लैंड ने इस जीत के साथ सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, जबकि भारत को वापसी के लिए अगले मुकाबलों में हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।