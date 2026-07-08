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ind vs eng: बल्लेबाजी हुई पूरी तरह बेदम, 76 रन पर सिमटी टीम इंडिया का T-20 में पहला सबसे छोटा स्कोर क्या था?

ind vs eng match: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और टीम सिर्फ 76 रन पर सिमट गई। आपको बताते हैं टीम इंडिया का T-20 में पहला सबसे छोटा स्कोर क्या था?
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भारत

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Harshul Mehra

Jul 08, 2026

ind vs eng team india bowled out for 76 has set many shameful records what second lowest total

Trending: टीम इंडिया का T-20 में पहला सबसे छोटा स्कोर क्या था? फोटो सोर्स-IANS

Ind Vs Eng Match Update: भारतीय टीम (Indian cricket team) का इंग्लैंड दौरा अब तक बेहद निराशाजनक साबित हुआ है। टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भी टीम इंडियाको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge) के मैदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम बल्लेबाजी में पूरी तरह बिखर गई और महज 76 रनों पर ऑलआउट हो गई।

इसके जवाब में इंग्लैंड ने मुकाबला 125 रनों से अपने नाम कर लिया। साथ ही सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इस हार ने सिर्फ सीरीज में भारत की स्थिति कमजोर नहीं की, बल्कि कई ऐसे रिकॉर्ड भी टीम के नाम दर्ज हो गए जिन्हें कोई भी टीम याद नहीं रखना चाहेगी। टीम इंडिया के शर्मनाक रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं।

क्या है T-20 इंटरनेशनल में भारत का पहला सबसे छोटा स्कोर

ट्रेंट ब्रिज में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पूरी टीम केवल 76 रन बनाकर सिमट गई। ये भारत का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सबसे छोटा स्कोर है। इससे पहले भारतीय टीम 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में सिर्फ 74 रन पर ऑलआउट हुई थी। इस तरह 76 रन अब भारत के सबसे कम स्कोरों की सूची में दूसरे स्थान पर दर्ज हो गया है।

लगातार पांच टी20 मैचों में जीत का इंतजार

इस हार के साथ भारतीय टीम का खराब दौर भी जारी रहा। टीम इंडिया अपने पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। इस दौरान भारत को चार मैचों में हार मिली, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। यह भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल में जीत के लिए सबसे लंबा इंतजार बन गया है। इससे पहले भारत अधिकतम लगातार 4 मैचों तक जीत हासिल नहीं कर पाया था।

सबसे कम ओवर में ऑलआउट होने का रिकॉर्ड

इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। टीम इंडिया के सभी 10 विकेट सिर्फ 11.4 ओवर में गिर गए। यह पहली बार है जब भारत किसी टी20 इंटरनेशनल पारी में इतने कम ओवर खेलकर ऑलआउट हुआ है। हालांकि इससे पहले यह रिकॉर्ड 2015 में कटक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बना था, जब भारतीय टीम 17.2 ओवर में सिमट गई थी।

टी20 इंटरनेशनल में 100 से ज्यादा रनों से पहली हार

ट्रेंट ब्रिज में मिली 125 रनों की हार भी भारतीय क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गई। यह पहली बार है जब भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 से ज्यादा रनों के अंतर से कोई मुकाबला हारी है। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी हार 80 रनों की थी, जो 2019 में वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली थी।

पावरप्ले में पहली बार गिरे शुरुआती पांच विकेट

भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत इतनी खराब रही कि टीम ने पावरप्ले के भीतर ही अपने शुरुआती 5 विकेट गंवा दिए। अक्षर पटेल पांचवें विकेट के रूप में पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए। यहटी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार हुआ है जब भारतीय टीम ने पावरप्ले खत्म होने से पहले ही अपने पहले पांच बल्लेबाज खो दिए।

भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली हार

ट्रेंट ब्रिज में मिली यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं, बल्कि भारतीय टीम के लिए कई चेतावनी संकेत भी लेकर आई है। बल्लेबाजी से लेकर टीम के समग्र प्रदर्शन तक कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जिन पर जल्द सुधार करना जरूरी होगा। वहीं, इंग्लैंड ने इस जीत के साथ सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, जबकि भारत को वापसी के लिए अगले मुकाबलों में हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

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Updated on:

08 Jul 2026 07:15 am

Published on:

08 Jul 2026 07:15 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ind vs eng: बल्लेबाजी हुई पूरी तरह बेदम, 76 रन पर सिमटी टीम इंडिया का T-20 में पहला सबसे छोटा स्कोर क्या था?

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