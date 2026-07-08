ENG vs IND: इंग्लैंड के सामने ढेर हुए भारतीय बल्लेबाज, तीसरे T20 मैच में मिली सबसे बड़ी हार

इंग्लैंड के लिए ओपनर फिल साल्ट (Phil Salt) ने 44 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए। जोस बटलर (Jos Buttler) ने भी ओपनिंग करते हुए 21 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। सैम करन (Sam Curran) ने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 41 रन की नाबाद पारी खेली। इंग्लैंड की गेंदबाजी भी कमाल की रही। जोफरा आर्चर (Jofra Archer) ने 3 ओवर में 29 रन देते हुए 3 विकेट लिए। जोश टोंग (Josh Tongue) ने 4 ओवर में 28 रन देते हुए 4 विकेट झटके। विल जैक्स (Will Jacks) ने 2 ओवर में सिर्फ 5 रन देते हुए 1 विकेट झटका। वहीँ आदिल रशीद (Adil Rashid) ने 2.4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट झटके।