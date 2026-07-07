संजू सैमसन को ड्रॉप करना BCCI की खास प्लानिंग का हिस्सा, कब होगी टीम में वापसी? सामने आया बड़ा अपडेट

इसी बीच क्रिकबज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संजू सैमसन को ड्रॉप नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें आराम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि यह फैसला बिना सोचे-समझे नहीं लिया गया। यह टी20 विश्व कप 2028 को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है। टीम सिलेक्शन कमिटी और मैनेजमेंट पहले से ही 2028 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसी रोडमैप के तहत पंजाब किंग्स (PBKS) के प्रभसिमरन सिंह को संजू की जगह टीम में चुना गया है।