“जब धोनी पैदा भी नहीं हुआ था…” कैप्टन कूल को जन्मदिन की बधाई देते हुए सहवाग ने लिखा पोस्ट, अलग अंदाज़ में किया विश

भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी ने 2004 से 2019 के बीच टीम इंडिया के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मैच खेले। धोनी ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कुल 538 मैच खेले थे। उन्होंने 90 टेस्ट मैचों में 38.09 की औसत से 4,876 रन बनाए थे। टेस्ट में उनके नाम 1 दोहरा शतक, 6 शतक और 33 अर्धशतक दर्ज हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 350 मैचों में 50.58 की औसत से 10,773 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल रहे। अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर में उन्होंने 98 मैचों में 37.60 की औसत से 1,617 रन बनाए थे।