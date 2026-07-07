MS Dhoni Birthday: 45 के हुए एमएस धोनी, वो बड़े रिकॉर्ड जो तोड़ना लगभग नामुमकिन, जयपुर से खास कनेक्शन

दरअसल, साल 2005 के दौरान जयपुर में खेली गई उनकी नाबाद 183 रन की पारी के बाद से ही वे करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए थे। धोनी की कमाल की पारी ने दिखा दिया था कि वे भारतीय क्रिकेट टीम का नायाब हीरा बनकर उभरेंगे। और जैसा अंदाजा लगाया गया था वैसा ही हुआ। जयपुर की शानदार पारी ने उन्हें रातों-रात आम से ख़ास क्रिकेटर बना दिया। धोनी ने भी इस पारी के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक बेहतरीन पारियों की बदौलत वे भारतीय टीम का ‘बेजोड़’ हिस्सा बन गए।