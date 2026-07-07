FIFA World Cup 2026: मिकेल मेरिनो की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप का सपना टूटा! भावुक प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं वायरल

पूरे मैच के दौरान स्पेन ने गेंद पर ज्यादा कंट्रोल बनाए रखा और लगातार आक्रमण किए, लेकिन पुर्तगाल का डिफेंस स्कोर बराबरी पर बनाए रखने में सफल रहा। मैच के 85वें मिनट में स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते (Luis de la Fuente) ने दानी ओल्मो (Dani Olmo) की जगह मिकेल को मैदान पर उतारा। जिसके बाद ये बदलाव निर्णायक साबित हुआ। इसके 6 मिनट बाद मेरिनो ने तेजी से लिए गए फ्री-किक पर मिले मौके को भुनाते हुए डिएगो कोस्टा (Diego Costa) को छकाकर गोल कर दिया। इसी गोल ने स्पेन को अंतिम 8 टीमों में पहुंचा दिया।