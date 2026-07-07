FIFA World Cup 2026: स्पेन ने पुर्तगाल को हराकर क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटा

इस मैच में स्पेन ने 15 शॉट्स लगाए, तो वहीँ पुर्तगाल ने 10 शॉट्स लगाए। स्पेन के 6 शॉट्स टारगेट पर लगे, तो पुर्तगाल के 3 शॉट्स टारगेट पर लगे। स्पेन के पास कुल समय के 56% समय बॉल रही, तो पुर्तगाल के खिलाड़ियों के पास 44% समय बॉल रही। स्पेन के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान 91% सटीकता के साथ 522 पास किए, तो वहीँ पुर्तगाल के खिलाड़ियों ने 85% सटीकता के साथ 434 पास किए। स्पेन के खिलाड़ियों ने 13 फाउल किए, तो वहीँ पुर्तगाल के खिलाड़ियों ने 9 फाउल किए। स्पेन को 1 येलो कार्ड मिला, जबकि पुर्तगाल को 2 येलो कार्ड मिले। स्पेन ने ऑफसाइड किया, वहीँ पुर्तगाल ने 2 ऑफसाइड किए। स्पेन को 7 कार्नर मिले, जबकि पुर्तगाल को 3 कार्नर मिले।