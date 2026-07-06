FIFA 2026: बेहतरीन प्रदर्शान के बावजूद मेजबान मैक्सिको वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, कोच एगुइरे ने फैंस से माफी मांगी

मैक्सिको सिटी स्टेडियम में जूड बेलिंघम (36वें और 38वें मिनट) के पहले हाफ में तीन मिनट के अंदर दो गोल करने से मैक्सिको 0-2 से पिछड़ गया, जिसके बाद जूलियन क्विनोन्स ने एक गोल करके वापसी की। दूसरे हाफ की शुरुआत में जैरेल क्वानसाह के बाहर भेजे जाने से खेल का रुख थोड़ी देर के लिए बदला, लेकिन हैरी केन ने पेनाल्टी स्पॉट से इंग्लैंड की दो गोल की बढ़त फिर से बना ली और राउल जिमेनेज की 12 यार्ड से की गई आखिरी कोशिश मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक ले जाने के लिए काफी नहीं थी।