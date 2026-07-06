Neymar retirement: हार के बाद बीच मैदान पर फूट-फूटकर रोने लगे नेमार, ब्राजील फैंस की आंखे भी हुई नम, देखें वायरल वीडियो

अगर उनके सफर को देखें, तो 2014 के घरेलू वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 मैचों में 4 गोल और 1 असिस्ट किया था, जहां ब्राजील सेमीफाइनल तक पहुंचा और नेमार को ब्रॉन्ज बूट मिला। इसके बाद 2018 वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 मैचों में 2 गोल और 2 असिस्ट किए (ब्राजील क्वार्टर फाइनल में हारा)। 2022 वर्ल्ड कप में वह चोट के कारण सिर्फ 3 मैच खेल पाए, जिसमें उन्होंने 2 गोल और 1 असिस्ट किया (ब्राजील क्वार्टर फाइनल में हारा)। वहीं, अपने आखिरी 2026 वर्ल्ड कप में वह चोट की वजह से सिर्फ 2 मैच खेल सके और 1 गोल किया, जहां ब्राजील का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया।