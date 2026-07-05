FIFA 2026: ब्राजील पहले जैसी टीम नहीं रही, राउंड ऑफ 16 मुकाबले से पहले नॉर्वे के कोच सोलबैकेन का बयान

शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछली बार दोनों टीमें 1998 के वर्ल्ड कप में भिड़ी थीं, जहां नॉर्वे ने ग्रुप गेम में ब्राजील को 2-1 से हराया था। नॉर्वे ने ब्राजील के साथ पिछले 4 मैचों में 2 जीत हासिल की है, जबकि दो मैच ड्रॉ रहे हैं। कागज पर, ब्राजील साफ तौर पर फेवरेट है। उन्होंने 1990 से राउंड ऑफ 16 मिस नहीं किया है। अंतिम आठ में जगह बनाना एक शानदार स्ट्रीक को और बढ़ाएगा, लेकिन नॉर्वे के पास इस मैच में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है—वे असल में ब्राजील से कभी नहीं हारे हैं। उनके चार मैचों में से दो में जीत और दो ड्रॉ रहे हैं।