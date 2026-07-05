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FIFA 2026: ब्राजील पहले जैसी टीम नहीं रही, राउंड ऑफ 16 मुकाबले से पहले नॉर्वे के कोच सोलबैकेन का बयान

सोलबैकेन ने शनिवार को न्यू जर्सी में पत्रकारों से कहा, "हमें मैच खेलना है, हालात नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम मौके के हिसाब से न खेलें, बल्कि बस मैच खेलें। जाहिर है, ब्राजील पसंदीदा है, लेकिन मैंने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि वे बड़े फेवरेट हैं।"
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 05, 2026

FIFA 2026

ब्राजील और मोरक्को के बीच अब तक कुल 3 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। (photo - FIFA)

Brazil vs Norway, FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 में सोमवार को राउंड ऑफ 16 का मुकाबला ब्राजील और नॉर्वे के बीच होना है। इस रोमांचक मुकाबले से पहले नॉर्वे के कोच स्टेल सोलबैकेन ने अपने खिलाड़ियों को याद दिलाया है कि ब्राजील के खिलाफ खेलने के मौके से घबराएं नहीं।

ब्राजील पहले जैसी नहीं रही

सोलबैकेन ने शनिवार को न्यू जर्सी में पत्रकारों से कहा, "हमें मैच खेलना है, हालात नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम मौके के हिसाब से न खेलें, बल्कि बस मैच खेलें। जाहिर है, ब्राजील पसंदीदा है, लेकिन मैंने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि वे बड़े फेवरेट हैं। ब्राजील जैसी कुछ साल पहले थी, वैसी नहीं है।" नॉर्वे के कोच ने कहा, "हम बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए हमारे पास आत्मविश्वास है।"

पिछली बार दोनों टीमें 1998 के वर्ल्ड कप में भिड़ी थीं

शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछली बार दोनों टीमें 1998 के वर्ल्ड कप में भिड़ी थीं, जहां नॉर्वे ने ग्रुप गेम में ब्राजील को 2-1 से हराया था। नॉर्वे ने ब्राजील के साथ पिछले 4 मैचों में 2 जीत हासिल की है, जबकि दो मैच ड्रॉ रहे हैं। कागज पर, ब्राजील साफ तौर पर फेवरेट है। उन्होंने 1990 से राउंड ऑफ 16 मिस नहीं किया है। अंतिम आठ में जगह बनाना एक शानदार स्ट्रीक को और बढ़ाएगा, लेकिन नॉर्वे के पास इस मैच में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है—वे असल में ब्राजील से कभी नहीं हारे हैं। उनके चार मैचों में से दो में जीत और दो ड्रॉ रहे हैं।

विनिसियस जूनियर पर रहेंगी नज़रें

हालैंड नॉर्वे के लिए टूर्नामेंट की कहानी रहे हैं। उन्होंने अपने पहले वर्ल्ड कप में पांच गोल किए और खुद को लियोनेल मेसी, काइलियन एम्बाप्पे, और हैरी केन के साथ गोल्डन बूट के लिए सीधे मुकाबले में खड़ा कर दिया। ब्राजील के पास भी फायरपावर की कमी नहीं है, विनिसियस जूनियर के नाम चार गोल और एक असिस्ट है, और मैथ्यूस कुन्हा ने तीन गोल किए हैं। ब्राजील अपने पिछले आठ वर्ल्ड कप में से हर एक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है। नॉर्वे पहले कभी इतना आगे नहीं बढ़ा है।

नॉर्वे को देखना मजेदार रहा है। नॉर्वे ने चार मैचों में दस गोल किए हैं। हालांकि, उन्होंने आठ गोल खाए भी हैं। ब्राजील ने अबतक सिर्फ दो गोल खाए हैं। नॉर्वे और ब्राजील के बीच होने वाले रोमांचक राउंड ऑफ 16 मुकाबले पर पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस की नजर है।

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Published on:

05 Jul 2026 08:35 pm

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