FIFA World Cup 2026: Kylian Mbappe को पीछे छोड़ Golden Boot की रेस में Lionel Messi निकले आगे, देखें टॉप 5 में कौन-कौन शामिल

Golden Boot Race in FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्डकप 2026 में केप वर्डे के खिलाफ अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने पहला गोल करते ही रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। वह लगातार आठ फीफा वर्ल्ड कप मुकाबलों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। साथ ही, वह फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 30 मैच खेलने वाले फुटबॉल इतिहास के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इसके अलावा, उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 20 गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।