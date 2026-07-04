4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: Kylian Mbappe को पीछे छोड़ Golden Boot की रेस में Lionel Messi निकले आगे, देखें टॉप 5 में कौन-कौन शामिल

FIFA World Cup 2026 Record: केप वर्डे के खिलाफ अर्जेंटीना की ओर से पहला गोल लियोनल मेसी ने किया और इस स्कोर की बदौलत वह लगातार 8 वर्ल्डकप मुकाबलों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 04, 2026

Lionel Messi

गोल के बाद जश्न मनाते लियोनल मेसी (फोटो- IANS)

Golden Boot Race in FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्डकप 2026 में केप वर्डे के खिलाफ अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने पहला गोल करते ही रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। वह लगातार आठ फीफा वर्ल्ड कप मुकाबलों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। साथ ही, वह फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 30 मैच खेलने वाले फुटबॉल इतिहास के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इसके अलावा, उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 20 गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।

इस टूर्नामेंट में 7 गोल मेसी के नाम

मेसी इस वर्ल्डकप में सात गोल कर चुके हैं और अब फ्रांस के किलियन एम्बापे को पछाड़कर गोल्डन बूट (FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race) की रेस में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। मेसी ने सात मैचों में सात गोल किए हैं, जबकि उनके नाम कोई असिस्ट नहीं है। वहीं, दूसरे स्थान पर मौजूद किलियन एम्बापे ने सात मैचों में छह गोल और दो असिस्ट किए हैं।

नॉर्वे के एरलिंग हालैंड पांच गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि इंग्लैंड के हैरी केन ने भी पांच गोल किए हैं। फ्रांस के उस्मान डेम्बेले सात मैचों में चार गोल और दो असिस्ट के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

राउंड ऑफ 32 के मैच पूरे

आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के सभी मुकाबले पूरे हो चुके हैं। अब राउंड ऑफ 16 के मुकाबले आज रात भारतीय समयानुसार शुरू होंगे। पहले मैच में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में सुबह पराग्वे की भिड़ंत फ्रांस से होगी।

ऐसे में अगले 24 घंटे में गोल्डन बूट की रेस फिर बदल सकती है। अगर किलियन एम्बाप्पे एक भी गोल कर देते हैं, तो वह मेसी से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनके नाम दो असिस्ट भी हैं। वहीं, अर्जेंटीना का सामना मंगलवार को भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे मिस्र से होगा, जहां मेसी एक बार फिर मैदान पर उतरेंगे।

फीफा वर्ल्डकप 2026 में गोल्डन बूट की रेस

रैंकखिलाड़ीटीममैचगोलअसिस्ट
1लियोनल मेसीअर्जेंटीना770
2किलियन एम्बापेफ्रांस762
3एरलिंग हालांडनॉर्वे650
4हैरी केनइंग्लैंड650
5उस्मान डेम्बेलेफ्रांस742
6मिकेल ओयारज़ाबालस्पेन641
7विनीसियस जूनियरब्राज़ील641
8इस्माइला सारसेनेगल641
9डेनिज़ उंडावजर्मनी532
10जोहान मंज़ाम्बीस्विट्जरलैंड532

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Sports News

Updated on:

04 Jul 2026 08:12 am

Published on:

04 Jul 2026 08:03 am

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup 2026: Kylian Mbappe को पीछे छोड़ Golden Boot की रेस में Lionel Messi निकले आगे, देखें टॉप 5 में कौन-कौन शामिल

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026: लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, अर्जेंटीना ने केप वर्डे को हराकर प्री क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

Lionel Messi celebrating goal
खेल

FIFA World Cup 2026: पेनल्टी शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इतिहास रचते हुए प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

Egypt defeats Australia in penalty shootout
फुटबॉल

FIFA World Cup: क्रोएशिया से शानदार जीत के बावजूद मैदान पर फूट-फूट कर क्यों रोने लगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो?

: Cristiano Ronaldo crying, Ronaldo Diogo Jota tribute, Portugal vs Croatia World Cup 2026, Diogo Jota death,
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने गिनीज बुक में दर्ज कराया अपना नाम, 519 मिनट तक नहीं कर पाया कोई गोल

unai Saimon
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: अल्जीरिया को हराने के बाद स्विट्जरलैंड का प्री क्वार्टरफाइनल टिकट कन्फर्म, राउंड ऑफ 16 में अब 3 जगह बाकी

Switzerland vs Algeria, FIFA World Cup 2026, Breel Embolo goal, Dan Ndoye, BC Place Vancouver match, Swiss football team,
फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.