FIFA World Cup 2026: पेनल्टी शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इतिहास रचते हुए प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

इस मैच में मिस्र ने 14 शॉट्स लगाए, तो वहीँ ऑस्ट्रेलिया ने 15 शॉट्स लगाए। मिस्र के 4 शॉट्स टारगेट पर लगे, तो ऑस्ट्रेलिया के 3 शॉट्स टारगेट पर लगे। मिस्र के पास कुल समय के 58% समय बॉल रही, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के पास 42% समय बॉल रही। मिस्र के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान 89% सटीकता के साथ 696 पास किए, तो वहीँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने 83% सटीकता के साथ 518 पास किए। मिस्र के खिलाड़ियों ने 14 फाउल किए, तो वहीँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने 12 फाउल किए। मिस्र को एक भी येलो कार्ड नहीं मिला, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 2 येलो कार्ड मिले। मिस्र ने 3 ऑफसाइड किए, तो ऑस्ट्रेलिया ने एक भी ऑफसाइड नहीं किया। वहीँ मिस्र को 7 कार्नर मिले, तो ऑस्ट्रेलिया को 4 कार्नर मिले।