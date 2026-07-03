Cristiano Ronaldo फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से लेंगे संन्यास, बहन ने किया कंफर्म

टोरंटो के BMO फील्ड (टोरंटो स्टेडियम) के बाहर, पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच राउंड ऑफ 32 मैच से ठीक पहले कातिया ने स्पोर्ट टीवी (Sport TV) और वहां मौजूद रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए यह बड़ा खुलासा किया। कातिया ने कहा, 'मेरे पास जो पक्की जानकारी है, उसके मुताबिक नेशनल टीम के साथ यह वर्ल्ड कप उनका 'लास्ट डांस' (आखिरी विदाई) है। वह आज ही अलविदा नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह जल्द ही होगा। उनके खेल को एन्जॉय करें, क्योंकि उनके जैसा खिलाड़ी फिर मिलना बहुत मुश्किल है।' जब उनसे 1,000 करियर गोल के बाद संन्यास के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ किया कि वह सिर्फ पुर्तगाल की नेशनल टीम से रिटायरमेंट की बात कर रही हैं।