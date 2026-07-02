FIFA World Cup 2026: बेल्जियम का शानदार कमबैक, सेनेगल को 3-2 से हराकर प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

85 मिनट तक बेल्जियम ने एक भी गोल नहीं किया था और तब लग रहा था कि सेनेगल आसानी से मैच जीत जाएगी। लेकिन 86वें मिनट में रोमेलु लुकाकू (Romelu Lukaku) ने गोल दागते हुए बेल्जियम की उम्मीदों को एक बार फिर जगा दिया। इसके बाद योरी टिलेमैन्स (Youri Tielemans) ने 89वें मिनट में गोल दागते हुए बेल्जियम और सेनेगल के स्कोर को बराबरी पर ला दिया। 90 मिनट पूरे होने पर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला, तब मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया। 120 मिनट पूरे होने के बाद भी स्कोर 2-2 की बराबरी पर रहा और इंजरी टाइम जोड़ा गया। इंजरी टाइम के 5वें मिनट में टिलेमैन्स ने पेनल्टी किक पर गोल दागते हुए स्कोर को 3-2 कर दिया और बेल्जियम की जीत सुनिश्चित कर दी।