FIFA World Cup 2026 में मेक्सिको ने रचा इतिहास, इक्वाडोर को हराकर प्री क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

इस मुकाबले की बात की जाए तो मेक्सिको ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए शानदार शुरुआत की और पहले मिनट से इक्वाडोर पर दबाव बना कर रखा। हालांकि इक्वाडोर ने शुरुआत में कई बेहतरीन डिफेंस किए लेकिन 22 मिनट में उनकी डिफेंस की दीवार को जूलियन क्विनेस ध्वस्त कर दिया और मेजबान टीम को बढ़त दिला दी। इस गोल के 9 मिनट बाद इक्वाडोर के डिफेंस से चूक हुई, जिसका मेक्सिको ने फायदा उठाया। खेल के 31वें मिनट में राउल जिमेनेज़ ने गोल कर टीम को 2-0 से आगे कर दिया। इसके बाद पहले हाफ तक कोई और गोल नहीं हो सका।