FIFA World Cup 2026: राउंड ऑफ 32 के महामुकाबले, जानें भारत में कितने बजे और कहां देखें लाइव मैच

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब सातवें आसमान पर है। ग्रुप स्टेज के खत्म होने के बाद अब नॉकआउट यानी 'राउंड ऑफ 32' के मुकाबले शुरू हो गए हैं, जहां एक भी हार टीम का सफर खत्म कर देगी। आज यानी 30 जून को तीन बड़े और कांटे के मुकाबले खेले जाने हैं। फुटबॉल फैंस जानना चाहते हैं कि ये मैच भारतीय समयानुसार (IST) कब शुरू होंगे और इन्हें भारत में लाइव कहां देखा जा सकता है।