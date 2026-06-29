FIFA 2026: अर्जेंटीना के खिलाफ मुकाबले से पहले केप वर्डे के कप्तान पर लगे रेप के गंभीर आरोप, पुलिस जांच जारी

महिला ब्राजील की नागरिक हैं और न्यूजीलैंड में रहती हैं। न्यूजीलैंड फुटबॉल महासंघ ने उन्हें फीफा सीरीज के दौरान केप वर्डे डेलिगेशन के लिए इंटरप्रेटर और ऑपरेशनल लायजन के रूप में काम पर रखा था। शिकायत के अनुसार, चिली के खिलाफ फ्रेंडली मैच के बाद महिला टीम होटल में एक मीटिंग में शामिल हुई, जिसे वह काम से संबंधित मीटिंग समझ रही थी। जब उसे पता चला कि यह एक सोशल गैदरिंग है, तो वह अपने कमरे में लौट आई। उसके बाद रयान मेंडेस बिना अनुमति उसके कमरे में घुसे, मारपीट की और उसके साथ बलात्कार किया।