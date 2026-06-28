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FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने पनामा को हराकर ग्रुप में किया टॉप, इन 3 टीमों ने ग्रुप L से नॉकआउट में बनाई जगह

FIFA World Cup 2026 के ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली। जूड बेलिंगहम और हैरी केन ने दूसरे हाफ में गोल दागकर टीम को जीत दिलाई, जबकि पनामा पूरे टूर्नामेंट में एक भी अंक हासिल नहीं कर सका।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jun 28, 2026

England vs Panama

इंग्लैंड की पनामा के खिलाफ शानदार जीत (फोटो- England Football)

FIFA World Cup 2026, England vs Panama: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पनामा को 2-0 से हराया। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए राउंड ऑफ 32 में प्रवेश किया है।

पहले हाफ में नहीं कर पाई इंग्लैंड कोई गोल

मुकाबले की शुरुआत बेहद रोमांचक रही। इंग्लैंड ने एक तरफ से लगातार आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन पनामा के डिफेंस ने उन्हें पहले हाफ में गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। घाना के खिलाफ आखिरी मैच ड्रॉ खेलने के बाद इंग्लैंड की शुरुआती एकादश में हेड कोच थॉमस टुखेल ने पांच बड़े बदलाव किए। बुकायो साका, मार्कस रेशफोर्ड और मॉर्गन रोजर्स को पहली बार इस विश्व में शुरुआती इलेवन का हिस्सा बनने का मौका मिला।

इंग्लैंड की तरफ से रैशफोर्ड ने पहले हाफ में कई मौके बनाए, लेकिन वह पनामा के मजबूत डिफेंस को भेद नहीं सके। मैच के शुरुआती मिनटों में ही उनका दमदार शॉट पनामा के गोलकीपर ऑरलैंडो मॉस्केरा ने रोका। इसके बाद एलियट एंडरसन के क्रॉस पर रैशफोर्ड ने हेडर की मदद से गोल करने का प्रयास किया, लेकिन उनका शॉट गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया।

हालांकि, दूसरे हाफ में इंग्लैंड ने पनामा के डिफेंस पर और अधिक दबाव बनाया, जिसका फायदा टीम को मैच के 62वें मिनट में मिला। बुकायो साका के कॉर्नर पर जूड बेलिंगहम ने शानदार वॉली के बूते गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई। यह बेलिंगहम का टूर्नामेंट में दूसरा गोल रहा। इसके ठीक पांच बाद ही हैरी केन ने इंग्लैंड की बढ़त को 2-0 कर दिया।

केन ने शानदार हेडर की मदद से मैच का दूसरा गोल दागा। इस गोल के बाद पनामा ने कुछ मौके बनाए, लेकिन वह इंग्लैंड के मजबूत डिफेंस से पार नहीं पा सके। जोस लुइस रोड्रिगेज का शानदार शॉट इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड ने रोका। मुकाबले के अंतिम क्षणों में जोस फर्जार्डो ने गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाया, लेकिन ऑफसाइड होने की वजह से गोल को अमान्य करार दिया गया। पनामा पूरे टूर्नामेंट में एक भी अंक अर्जित नहीं कर सका।

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Published on:

28 Jun 2026 09:39 am

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने पनामा को हराकर ग्रुप में किया टॉप, इन 3 टीमों ने ग्रुप L से नॉकआउट में बनाई जगह

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