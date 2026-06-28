FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने पनामा को हराकर ग्रुप में किया टॉप, इन 3 टीमों ने ग्रुप L से नॉकआउट में बनाई जगह

केन ने शानदार हेडर की मदद से मैच का दूसरा गोल दागा। इस गोल के बाद पनामा ने कुछ मौके बनाए, लेकिन वह इंग्लैंड के मजबूत डिफेंस से पार नहीं पा सके। जोस लुइस रोड्रिगेज का शानदार शॉट इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड ने रोका। मुकाबले के अंतिम क्षणों में जोस फर्जार्डो ने गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाया, लेकिन ऑफसाइड होने की वजह से गोल को अमान्य करार दिया गया। पनामा पूरे टूर्नामेंट में एक भी अंक अर्जित नहीं कर सका।