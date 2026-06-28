FIFA World Cup 2026 के नॉकआउट्स की 32 टीमें कन्फर्म, सिर्फ 3 टीमें पहले दौर में जीत पाईं तीनों मुकाबले

World Cup 2026 Round of 32: रविवार को फीफा वर्ल्डकप 2026 में खेले गए छह मुकाबलों के साथ ही पहले राउंड की समाप्ति हो गई और 32 टीमों के नॉकआउट स्टेज की टिकट कन्फर्म हो गई है। पहले दौर में सिर्फ 3 टीमें ही अपने अपने तीनों मैच जीत पाईं, जिसमें मेक्सिको, फ्रांस और अर्जेंटीना की टीम शामिल हैं। फीफा वर्ल्डकप के आखिरी दो मुकाबलों में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया, तो वहीं अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया ने 3-3 से ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रिया ग्रुप K में अर्जेंटीना के बाद दूसरे स्थान पर रही, जबकि अल्जीरिया ने तीसरा स्थान हासिल किया। जॉर्डन चौथे स्थान पर रहा और क्वालीफाई नहीं कर पाया।