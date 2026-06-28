FIFA 2026: निकोला व्लासिच के निर्णायक गोल से क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया, राउंड ऑफ 32 में बनाई जगह

क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया(फोटो-X/@brfootball)
Croatia vs Ghana: क्रोएशिया ने फीफा विश्व कप के ग्रुप एल मुकाबले में घाना को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली। मुकाबले के 83वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी निकोला व्लासिच ने विजयी गोल दागकर टीम को अहम जीत दिलाई। इस जीत के साथ 2022 विश्व कप की कांस्य पदक विजेता टीम ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही। घाना को हार के बावजूद तीसरे स्थान की टीम के रूप में नॉकआउट चरण का टिकट मिल गया। यह 2010 के बाद पहली बार है जब ब्लैक स्टार्स टीम ग्रुप चरण से आगे बढ़ी है।
क्रोएशिया ने मैच के 31वें मिनट में बढ़त बनाई। मिडफील्डर लुका सुचिच ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार लंबी दूरी का शॉट लगाकर गेंद को गोल में पहुंचाया। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा गोल था। पहले हाफ में क्रोएशिया का दबदबा रहा। निकोला व्लासिच का एक प्रयास पोस्ट से टकरा गया, जबकि लुका मोड्रिच के फ्री-किक पर मारिन पोंग्राचिच का हेडर मामूली अंतर से क्रॉसबार के ऊपर निकल गया। वहीं, हाफ खत्म होने से पहले घाना के एंटोनी सेमेन्यो ने जवाबी हमले में मौका बनाया, लेकिन उनका शॉट गोलपोस्ट गोलपोस्ट के बाहर चला गया।
दूसरे हाफ में घाना ने आक्रामक शुरुआत की और 73वें मिनट में डेरिक लकासेन ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। गोल को लेकर हुई संक्षिप्त VAR समीक्षा के बाद इसे वैध माना गया। इसके बाद घाना के गोलकीपर बेंजामिन असारे ने एक शानदार बचाव करते हुए क्रोएशिया को बढ़त लेने से रोका, लेकिन अगले ही मिनट लुका मोड्रिच के कॉर्नर पर निकोला व्लासिच ने बेहतरीन हेडर लगाकर टीम को 2-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी।
घाना के स्टार फॉरवर्ड एंटोनी सेमेन्यो इस मुकाबले में भी गोल नहीं कर सके। पनामा, इंग्लैंड और क्रोएशिया के खिलाफ मैचों में वह गोल करने में नाकाम रहे। हालांकि, नॉकआउट चरण में पहुंचने के बाद उनके पास अपनी गोल स्कोरिंग लय हासिल करने का एक और मौका होगा। रैंकिंग में भी अब कई टीमों के लिए तस्वीर साफ हो गई है।
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