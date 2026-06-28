FIFA 2026: निकोला व्लासिच के निर्णायक गोल से क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया, राउंड ऑफ 32 में बनाई जगह

Croatia vs Ghana: क्रोएशिया ने फीफा विश्व कप के ग्रुप एल मुकाबले में घाना को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली। मुकाबले के 83वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी निकोला व्लासिच ने विजयी गोल दागकर टीम को अहम जीत दिलाई। इस जीत के साथ 2022 विश्व कप की कांस्य पदक विजेता टीम ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही। घाना को हार के बावजूद तीसरे स्थान की टीम के रूप में नॉकआउट चरण का टिकट मिल गया। यह 2010 के बाद पहली बार है जब ब्लैक स्टार्स टीम ग्रुप चरण से आगे बढ़ी है।