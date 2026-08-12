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डेविड मिलर ने किया अपने संन्यास की ‘तारीख का ऐलान’, वर्ल्ड कप 2027 का खिताब जीतकर छोड़ देंगे क्रिकेट

डेविड मिलर वनडे विश्व कप 2027 का खिताब जीतकर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत करना चाहते हैं। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत अगले साल 4 अक्टूबर से होगी, जिसका समापन 21 नवंबर को होने जा रहा है।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 12, 2026

David Miller

दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज डेविड मिलर (Photo: IANS)

David Miller, World Cup 2027: दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज डेविड मिलर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत कब करेंगे, इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मिलर आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का खिताब जीतकर करियर का समापन करना चाहते हैं। यह वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में ही खेला जाएगा। वनडे विश्व कप 2027 का आयोजन 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका ने नहीं जीता कभी वर्ल्ड कप

दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है; साल 2023 में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। डेविड मिलर ने 'जियोस्टार' से कहा "हां, मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मेरे लिए, यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूं। मैं अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर ट्रॉफी के साथ समापन करना पसंद करूंगा। इसलिए, मेरे लिए उस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनना एक लक्ष्य है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और मैं निश्चित रूप से, अभी से लेकर तब तक, उस टीम में जगह बनाने और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जाहिर है, अपने फैंस के सामने और उस जगह पर खेलना बहुत खास होगा जहां मैंने इतने वर्षों तक खेला है। इसलिए, उस टीम का हिस्सा बनना शानदार होगा।"

मिडिल ऑर्डर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज

मिलर ने 'द हंड्रेड 2026' में सदर्न ब्रेव के लिए आठ मुकाबलों में 166 रन बनाए, उन्होंने अपने लंबे करियर और शानदार तरीके से मैच खत्म करने की कला के बारे में कहा, "शायद यह बात कि मैंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करके और मैच खत्म करके अपना करियर बनाया है; यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। इसमें महारत हासिल करने में काफी समय लगता है। मैं अभी भी हर समय सीख रहा हूं, लेकिन कम से कम इस क्षेत्र में मेरा करियर लंबा रहा है, और मैंने विशेष रूप से लक्ष्य का पीछा करते हुए खेलने का बहुत आनंद लिया है।"

गुजरात टाइटंस के साथ जीता खिताब

आईपीएल में एक दशक से ज्यादा समय बिताने के बाद, मिलर ने 2022 में गुजरात टाइटंस के साथ खिताब जीतने वाले सफर को इस टूर्नामेंट में अपना सबसे यादगार पल बताया। उन्होंने कहा, "आईपीएल में मेरा पसंदीदा पल… वैसे तो कई पल रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हम जीतने के लिए खेलते हैं, इसलिए गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल जीतना ही मेरे लिए सबसे खास पल होगा।" जब उनसे उन यादगार पारियों के बारे में पूछा गया जो उनके दिल के सबसे करीब हैं, तो मिलर ने दबाव में खेली गई दो शतकीय पारियों को चुना। इनमें एक आईपीएल पारी और एक ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इनिंग थी।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आरसीबी के खिलाफ बनाए गए 101 रन, क्योंकि वह एक 'चेज' था, जिसमें मैंने लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक बनाया; यह आईपीएल में मेरा पहला शतक और मेरा पहला टी20 शतक था, और यह पारी मुझे सबसे ज्यादा संतोष देने वाली लगी। मुझे लगता है कि उस समय बहुत कुछ दांव पर लगा था, और अगर मैं अब पीछे मुड़कर देखूं तो उस पारी ने मेरे करियर को एक नई दिशा दी। फिर एक और पारी है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा, और वह है डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पारी। वहां भी हमने लक्ष्य का पीछा किया था और मैंने शतक बनाया था, शायद 118 रन (नाबाद) या कुछ ऐसा ही। तो, दबाव में खेली गई वे दो शतकीय पारियां हमेशा खास रहेंगी।"

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Updated on:

12 Aug 2026 05:27 pm

Published on:

12 Aug 2026 05:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / डेविड मिलर ने किया अपने संन्यास की ‘तारीख का ऐलान’, वर्ल्ड कप 2027 का खिताब जीतकर छोड़ देंगे क्रिकेट

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