डेविड मिलर ने किया अपने संन्यास की ‘तारीख का ऐलान’, वर्ल्ड कप 2027 का खिताब जीतकर छोड़ देंगे क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है; साल 2023 में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। डेविड मिलर ने 'जियोस्टार' से कहा "हां, मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मेरे लिए, यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूं। मैं अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर ट्रॉफी के साथ समापन करना पसंद करूंगा। इसलिए, मेरे लिए उस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनना एक लक्ष्य है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और मैं निश्चित रूप से, अभी से लेकर तब तक, उस टीम में जगह बनाने और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जाहिर है, अपने फैंस के सामने और उस जगह पर खेलना बहुत खास होगा जहां मैंने इतने वर्षों तक खेला है। इसलिए, उस टीम का हिस्सा बनना शानदार होगा।"