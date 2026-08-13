कौन हैं 23 साल की RCB की क्रिकेटर? जिसके साथ अफ़ेयर के चलते टूटी एश्ले गार्डनर की शादी

गार्डनर की पत्नी मोनिका राइट ने उन पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जॉर्जिया वोल के साथ अफेयर का आरोप लगाया था। उन्होंने गार्डनर को उप-कप्तान बनाए रखने के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के फैसले पर भी सवाल उठाए थे। जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया टीम की युवा खिलाड़ी हैं और वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलती हैं। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाने वाली जॉर्जिया दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी भी करती हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में खेलकूद शुरू किया था और स्कूल के दिनों में रग्बी भी खेला करती थीं, लेकिन बाद में क्रिकेट को अपना मुख्य करियर चुना।