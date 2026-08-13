हरभजन सिंह और एस श्रीसंत विवाद में नया ट्विस्ट, एक ने किया लड़ाई के लिए चैलेंज तो दूसरा बनना चाहता है रूममेट

Harbhajan Singh on S Sreesanth: पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत और हरभजन सिंह के बीच का रिश्ता पिछले कुछ सालों में काफी कड़वाहट भरा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2008 में 'स्लैपगेट' कांड के बाद बाद इन दोनों बीच लंबे समय तक बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि, बीच में एक दौर ऐसा भी आया कि अब दोनों के बीच चीजें कुछ ठीक हो रही हैं, लेकिन हरभजन के एक विज्ञापन की शूटिंग के बाद मामला फिर से बिगड़ गया, जिसके बाद जख्म हरे हुए तो श्रीसंत ने भज्‍जी को रिंग में लड़ने तक का चैलेंज दे दिया। वहीं, अब हरभजन ने कहा है कि वह श्रीसंत को अपना रूममेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक ही कमरे में बैठकर वह अपनी बहुत सी समस्याएं सुलझा सकते हैं।