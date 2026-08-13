IND vs PAK: एशियन गेम्स में कब हो सकता है भारत-पाकिस्तान महामुकाबला? नोट कर लें तारीख

India vs Pakistan in Asian Games 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का अक्‍सर क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन, अब ये दोनों टीमें सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) या एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के इवेंट्स में ही एक-दूसरे के सामने खेलती नजर आती हैं। इस बार एशियन गेम्‍स 2026 में भी क्रिकेट को शामिल किया गया है। जहां एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। जापान में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत-पाक कब और कैसे भिड़ सकते हैं। आइये इसका पूरा गणित आपको बताते हैं।