Australia vs Bangladesh 1st Test Highlights: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज की शुरुआत बेहद ही रोमांचक अंदाज में हुई है। इस सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 13 अगस्त से डार्विन में खेला जा रहा है। जहां मेजबान ऑस्ट्रेलिया टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस टेस्‍ट के पहले दिन के पहले सेशन में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्‍होंने शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम की कमर तोड़कर रख दी है। मेजबान टीम ने पहले सेशन में महज 74 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए। दूसरे सेशन में 129 के स्‍कोर पर उसका पांचवां विकेट गिरा।