13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

AUS vs BAN: WTC टेबल टॉपर ऑस्ट्रेलिया टांय-टांय फिस्स, बांग्‍लादेश ने 129 के स्‍कोर पर आधी टीम को पवेलियन भेजा

AUS vs BAN 1st Test Highlights: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन पहले ही सेशन में बांग्‍लोदशी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्‍होंने वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 की टेबल टॉपर ऑस्‍ट्रेलिया के महज 74 के स्‍कोर पर शीर्ष चार विकेट उखाड़ दिए। इसके बाद 129 के स्‍कोर पर उसे पांचवां झटका लगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 13, 2026

Australia vs Bangladesh 1st Test Highlights

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ विकेट लेने का जश्‍न मनाते बांग्‍लादेशी गेंदबाज इबादत हुसैन। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

Australia vs Bangladesh 1st Test Highlights: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज की शुरुआत बेहद ही रोमांचक अंदाज में हुई है। इस सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 13 अगस्त से डार्विन में खेला जा रहा है। जहां मेजबान ऑस्ट्रेलिया टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस टेस्‍ट के पहले दिन के पहले सेशन में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्‍होंने शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम की कमर तोड़कर रख दी है। मेजबान टीम ने पहले सेशन में महज 74 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए। दूसरे सेशन में 129 के स्‍कोर पर उसका पांचवां विकेट गिरा।

ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले दिन पहले ही सेशन में गंवाए चार विकेट

पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन, बांग्‍लादेशी गेंदबाजी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उनके निर्णय को जल्‍द ही गलत साबित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका महज 45 के स्‍कोर पर जेक जेक वेदराल्ड के रूप में लगा। वह सिर्फ 23 रन के निजी स्‍कोर पर हसन महमूद का शिकार बने। इसके बाद पहले ही सेशन में ट्रैविस हेड (22), मार्नस लाबुशेन (1) और कैमरून ग्रीन (13) भी पवेलियन लौट गए। इस तरह पहले दिन पहले ही सेशन में ऑस्‍ट्रेलिया ने 74 के स्‍कार पर अपने चार विकेट गंवा दिए।

129 के स्‍कोर पर आधी टीम पवेलियन लौटी

दूसरे सेशन में ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर 129 पर ही पहुंचा था कि इबादत हुसैन ने एलेक्‍स कैरी (13) को पवेलियन भेजा दिया। फिर ऑस्‍ट्रेलिया को छठा झटका 152 के स्‍कोर पर ब्‍यू वेबस्‍टर के रूप में लगा। वह सिर्फ 12 रन बनाकर तस्‍कीन अहमद का शिकार बने। इस तरह पहले ही दिन मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। अब तक बांग्‍लादेश के लिए हसन महमूद, तस्‍कीन अहमद और इबादत हुसैन 2-2 विकेट ले चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

ट्रैविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड।

बांग्लादेश की प्लेइंग 11

शादमान इस्लाम, तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), लिटन दास (विकेटकीपर), मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद और इबादत हुसैन।

WTC फाइनल की उम्मीदें खत्म होने के बाद भी गौतम गंभीर का सपोर्ट, BCCI से और समय देने की मांग

ये भी पढ़ें
gautam gambhir, IND vs SL,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

13 Aug 2026 10:28 am

Published on:

13 Aug 2026 09:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs BAN: WTC टेबल टॉपर ऑस्ट्रेलिया टांय-टांय फिस्स, बांग्‍लादेश ने 129 के स्‍कोर पर आधी टीम को पवेलियन भेजा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs BAN: बांग्लादेशी गेंदबाजों ने रचा इतिहास, ताश के पत्तों की तरह ढेर हुई ऑस्ट्रेलिया ने बनाया सबसे कम स्कोर

AUS vs BAN 1st Test
क्रिकेट

IND vs PAK: एशियन गेम्स में कब हो सकता है भारत-पाकिस्तान महामुकाबला? नोट कर लें तारीख

India Pakistan, IND vs PAK in Asian Games 2026,
क्रिकेट

WTC फाइनल की उम्मीदें खत्म होने के बाद भी गौतम गंभीर का सपोर्ट, BCCI से और समय देने की मांग

gautam gambhir, IND vs SL,
क्रिकेट

डेविड मिलर ने किया अपने संन्यास की ‘तारीख का ऐलान’, वर्ल्ड कप 2027 का खिताब जीतकर छोड़ देंगे क्रिकेट

David Miller
क्रिकेट

IND vs SL: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए किया टीम का ऐलान, कुशल मेंडिस और पाथुम निसांका बाहर

Srilanka vs India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.