IND vs SL: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए किया टीम का ऐलान, कुशल मेंडिस और पाथुम निसांका बाहर

मुख्य बल्लेबाजी यूनिट में डी सिल्वा, उप-कप्तान कामिंदु मेंडिस, दिनेश चांदीमल, लाहिरू उदारा, पासिंदु सूरियाबंदारा और सोनल दिनुशा शामिल हैं। स्पिन विभाग की कमान प्रभात जयसूर्या संभालेंगे। इसके साथ ही रमेश मेंडिस और नुवान्था उनका साथ निभाते हुए नजर आएंगे। डी सिल्वा और मेंडिस पार्ट-टाइम विकल्प के तौर पर मौजूद रहेंगे। तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई असिथा फर्नांडो करेंगे। असिथा का साथ लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो, मिलन रत्नायके और दिलशान मदुशंका देंगे। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट 23-27 अगस्त तक कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर खेला जाएगा।