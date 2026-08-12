AUS vs BAN Test 2026: बांग्लादेश को कमजोर समझने की भूल नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया! पिछली सीरीज में झेल चुकी है करारी हार

दूसरी पारी में बांग्लादेश 221 रन पर सिमट गई थी। तमीम इकबाल ने एक बार फिर 78 रन की शानदार पारी खेली थी, जबकि बांग्लादेश की तरफ से नाथन लायन ने 6 विकेट चटकाए थे। पहली पारी में मिले 43 रन की बढ़त के आधार पर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य दिया था। डेविड वॉर्नर के शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 244 रन पर सिमट गई और 20 रन से मैच हार गई। शाकिब अल हसन ने दूसरी पारी में भी 5 विकेट लिए। उस मैच में शाकिब अल हसन भारी पड़े थे और उन्होंने 89 रन बनाने के साथ कुल 10 विकेट चटकाए थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।