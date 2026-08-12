Delhi Premier League में फिर गरजा सांसद के बेटे का बल्ला, सार्थक रंजन ने तूफानी पारी खेल टीम को दिलाई धमाकेदार जीत

147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को सलामी बल्लेबाजों ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई। कप्तान सार्थक रंजन और वैभव कांडपाल के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई। सार्थक रंजन ने 190 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 30 गेंदों में 57 रन ठोके, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं वैभव कांडपाल ने 148 के स्ट्राइक रेट से 43 गेंदों पर नाबाद 64 रनों की मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के जड़े। अंत में यश भाटिया ने महज 11 गेंदों में 21 रन बनाकर 14.2 ओवर में ही टीम को 8 विकेट से शानदार जीत दिला दी। इस धमाकेदार जीत के साथ नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है; यह इस सीजन में उनकी तीसरी जीत है।