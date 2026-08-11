Ind vs Afg T20Is Schedule: टीम इंडिया पहली बार अपने ही घर में बनेगी मेहमान, नोट कर लीजिये भारत-अफगानिस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल

इस तरह अफगानी बोर्ड के ऑफिशियल बयान ने अब भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे की संभावना को भी लगभग खत्म कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने छह व्हाइट-बॉल मैच के लिए 1 से 13 सितंबर का समय तय किया था और अफगानिस्तान सीरीज का कम से कम एक मैच इसी विंडो से टकरा रहा है। हालांकि बीसीबी की प्रस्तावित तारीखों में अभी तीन हफ्ते से भी कम समय बचा है। अगर सरकार आखिरी समय पर निर्देश नहीं दे, तो बांग्लादेश सीरीज की उम्‍मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है।