India vs Sri Lanka Test Series: आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के तहत भारत और श्रीलंका टेस्‍ट सीरीज का आगाज 15 अगस्‍त से गॉल में होने जा रहा है। इस सीरीज में 24 डब्‍ल्‍यूटीसी पॉइंट्स दांव पर लगे हैं। ऐसे में दोनों ही टीम इन्‍हें पाने के लिए 2-0 से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी। अगर, शुभमन गिल ऐसा करने में सफल रहते हैं, तो वह न केवल पॉइंट्स टेबल भारतीय टीम को मजबूत करेंगे, बल्कि अपनी कप्‍तानी में एक बड़ा माइलस्‍टोन भी पार कर देंगे।