भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/RRoyalism_)
India vs Sri Lanka Test Series: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के तहत भारत और श्रीलंका टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से गॉल में होने जा रहा है। इस सीरीज में 24 डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स दांव पर लगे हैं। ऐसे में दोनों ही टीम इन्हें पाने के लिए 2-0 से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी। अगर, शुभमन गिल ऐसा करने में सफल रहते हैं, तो वह न केवल पॉइंट्स टेबल भारतीय टीम को मजबूत करेंगे, बल्कि अपनी कप्तानी में एक बड़ा माइलस्टोन भी पार कर देंगे।
शुभमन गिल अगर बतौर कप्तान इस सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने में सफल हो जाते हैं, तो वह जीत प्रतिशत (कम से कम 10 टेस्ट मैचों में कप्तानी) के मामले में सभी भारतीय पूर्व कप्तानों से आगे निकल जाएंगे। बता दें कि इस मामले में फिलहाल विराट कोहली शीर्ष पर हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 68 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 40 जीते और 17 हारे, जबकि 11 टेस्ट ड्रॉ रहे।
इस तरह उनकी कप्तानी का जीत प्रतिशत 58.82 रहा। वहीं, शुभमन गिल 9 टेस्ट में पांच जीत, तीन हार और एक ड्रॉ के साथ दूसरे पायदान पर हैं। अगर, गिल इस सीरीज को 2-0 से जिताने में सफल रहते हैं, तो वह 11 टेस्ट में सात जीत, तीन हार और एक ड्रॉ के साथ विराट कोहली को पछाड़कर शीर्ष पर काबिज हो जाएंगे।
|क्रम
|कप्तान
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|जीत प्रतिशत
|1
|विराट कोहली
|68
|40
|17
|11
|58.82%
|2
|शुभमन गिल
|9*
|5
|3
|1
|55.55%
|3
|एमएस धोनी
|60
|27
|18
|15
|45.00%
|4
|सौरव गांगुली
|49
|21
|13
|15
|42.85%
|5
|रोहित शर्मा
|24
|12
|9
|3
|50.00%
|6
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|47
|14
|14
|19
|29.78%
|7
|राहुल द्रविड़
|25
|8
|6
|11
|32.00%
|8
|कपिल देव
|34
|4
|7
|22
|11.76%
|9
|सुनील गावस्कर
|47
|9
|8
|30
|19.14%
|10
|मंसूर अली खान पटौदी
|40
|9
|19
|12
|22.50%
|11
|बिशन सिंह बेदी
|22
|6
|11
|5
|27.27%
|12
|सचिन तेंदुलकर
|25
|4
|9
|12
|16.00%
|13
|अनिल कुंबले
|14
|3
|5
|6
|21.42%
|14
|अजित वाडेकर
|16
|4
|4
|8
|25.00%
|15
|नारी कॉन्ट्रैक्टर
|12
|2
|2
|8
|16.66%
|16
|लाला अमरनाथ
|15
|2
|6
|7
|13.33%
|17
|विजय हजारे
|14
|1
|5
|8
|7.14%
|18
|दिलीप वेंगसरकर
|10
|2
|5
|3
|20.00%
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